Tragedia a Tufino bimba di 4 anni cade da scala e muore sul colpo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unadi 4è morta suldopo essere caduta da unainterna all'abitazione. Laè avvenuta questa notte, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di via Roma a, in provincia di Napoli, per un incidente domestico. Sul posto già un equipaggio .