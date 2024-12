Teleclubitalia.it - Tragedia a Pozzuoli, schianto nella notte: muore 58enne di Licola

Leggi su Teleclubitalia.it

È unaquella verificatasi la scorsa, dove un uomo di 58 anni, Daniele Ciro, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale. La vittima, originaria di Arzano ma residente a, stava percorrendo via MontenuovoPatria, all’altezza dell’ex complesso “Damiani”, quando, per cause ancora da chiarire, ha .L'articolodiTeleclubitalia.