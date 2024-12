Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità sino alle 16 per interventi di messa in sicurezza del barriere fonoassorbenti la tangenziale è chiusa in direzione dello Stadio Olimpico nel tratto tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV le altre notizie oggi pomeriggio dalle 13 presepe vivente all’esquilino tra le strade coinvolte dalla manifestazione contemporanee via Merulana e Piazza di Santa Maria Maggiore saranno deviate 8 linee di bus ancora oggi da ricordare che le metropolitane ABB uno e ci seguono l’orario prolungato con ultime corse dai capolinea 1:30 di notte Domani invece la mattina gara podistica all’Eur previste chiusure ale la deviazione di 15 linee di bus i dettaglimobilita.