Linkiesta.it - Tour della Franciacorta per festeggiare il nuovo anno

Manca meno di un mese a Capod, la festa che unisce il mondo, fuso orario permettendo, nel salutare i dodici mesi appena trascorsi e nell’attendere quelli futuri. Dopo le giornate trascorse in famiglia, tra vigilie, lucine colorate e pranzi abbondanti, Capodè l’occasione perfetta per fare le valigie e partire. Si può scegliere una breve vacanza, magari in una città italiana o europea, ma spesso il freddo e la pioggia, oltre alla possibile chiusura dei luoghi di interesse, possono frenare.Un’altra opzione è farsi ospitare da amici, ma se si cerca un po’ di pace, la scelta ideale potrebbe essere una fuga in un agriturismo immerso nel verde, tra dolci colline, vini pregiati e calici da sollevare in allegria. La, con i suoi vigneti e le cantine aperte per, è il posto perfetto per una piccola evasione.