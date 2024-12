Agrigentonotizie.it - Torna il presepe del centro storico in via San Girolamo, Miccichè: “Sono grato a questo quartiere”

Leggi su Agrigentonotizie.it

Il rinomato e tradizionalein via santo ad animare ildi Agrigento per il Natale 2024. L’allestimento, a cura di alcuni abitanti del, è stato appena inaugurato, circondato da tanti cittadini accorsi per condividere un’occasione di aggregazione e.