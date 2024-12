Tuttoandroid.net - Torna a soli 129 € questo bel tablet in metallo con 90 Hz, 128 GB, microSD e Android 14

Leggi su Tuttoandroid.net

una super offerta di Amazon per chi cerca un nuovoeconomico ma ben dotato. Perfetto per molti utilizzi, dal divertimento allo studio ma non solo.L'articolo129 €belincon 90 Hz, 128 GB,14 proviene da Tutto