Forlitoday.it - Tangenziale, il maltempo ha stoppato il cantiere: riprogrammati i lavori in via Fratelli Cangini

Leggi su Forlitoday.it

Ildei giorni scorsi ha fato slittare iprevisti in via. L'attività è prevista dal 16 al 19 dicembre. A seguito di tale modifica è stata emessa quindi nuova ordinanza di divieto temporaneo di transito per chiusura totale della carreggiata stradale nei pressi.