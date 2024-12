Lapresse.it - Sud Corea, migliaia di persone in piazza a sostegno di Yoon

Leggi su Lapresse.it

I sostenitori del presidente sudnoSuk-yeol sono scesi ina Seul dopo che il Parlamento ha votato per mettere sotto accusaper la sua dichiarazione di legge marziale. L’Assemblea nazionale ha approvato la mozione con una votazione di 204-85. Il Paese è spaccato, perchédistanno manifestando contro il presidente, pretendendo le dimissioni immediate. I raduni sono stati in gran parte pacifici.