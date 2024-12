Oasport.it - Startlist Staffetta femminile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali delle italiane

Domenica 15 dicembre proseguirà ad, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo-2025 di: alle ore 11.30 si terrà la4×6 km, con l’Italia che sarà protagonista nonostante le assenze, anche se sarà tenuta a riposo Dorothea Wierer.L’Italia, infatti, anche nella tappa austriaca deve fare a meno di Lisa Vittozzi e Rebecca Passler, dunque il quartetto azzurro è quasi reso obbligato da turnover, infortuni e malanni di stagione: saranno in gara Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della4×6 kmdella Coppa del Mondo disarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.