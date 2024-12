Ilgiorno.it - Sport e scuola vanno a braccetto. Il concorso “La penna Viola“ incorona tre giovani del volley

Leggi su Ilgiorno.it

Sono passati tre anni dalla sua improvvisa scomparsa, il 1° agosto 2021, ma la memoria del giornalista Giuseppe - per tutti Beppe –è sempre viva anche grazie all’iniziativa "La" in suo ricordo voluta dalla Pgs Auxilium di Sondrio. Nella prestigiosa sala consiliare della Provincia di Sondrio la cerimonia di premiazione delletterario e fotografico dedicato aissimi studenti/atleti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, chiamati a raccontare il significato che per loro assume lo. Molto belle le tracce proposte: "I trionfiivi di Sinner sono frutto non solo del suo talento, ma anche della tenacia e costanza negli allenamenti. Non sempre, infatti, i risultati nello, così come nella vita, si ottengono al primo tentativo" per primaria e medie e l’affermazione di Julio Velasco, Ct della squadra italiana femminile di"Io sono per lo ius tutto: ius soli, ius scholae, ius