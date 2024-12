Ilrestodelcarlino.it - "Spese natalizie, media di 207 euro"

Secondo l’indagine condotta da Confcommercio in collaborazione con Format Research, cresce la quota di italiani che quest’anno si preparano a fare acquisti per i regali natalizi. "Nell’indagine – sottolinea il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra – sono coinvolte anche imprese commerciali del nostro territorio. La percentuale è salita al 79,9%, in aumento rispetto al 73,2% dello scorso anno. Tra i regali più gettonati ci sono i prodotti enogastronomici, i giocattoli, i libri, l’abbigliamento e gli articoli per la bellezza. La spesaper i regali natalizi si attesta intorno ai 207, con un aumento di chi prevede di spendere oltre 300". "Lo shopping natalizio, sempre più multicanale – prosegue il direttore Piastra – riflette una realtà in cui il 62,6% degli intervistati sceglie di combinare acquisti in negozi fisici e online, mentre il 27,5% continua a fare affidamento esclusivamente sui punti vendita tradizionali".