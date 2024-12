Infobetting.com - Southampton-Tottenham (domenica 15 dicembre 2024 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Questa è una partita davvero importante per entrambi gli allenatori. Il fanalino di codasta sicuramente pensando a sostituire Russell Martin, più o meno giusto d che sia, mentre il, che è 11° in classifica avendo vinto solo una delle ultime otto partite in tutte le competizioni, a nostro parere avrebbe anche più .InfoBetting: Scommesse Sportive e