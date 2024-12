Agrigentonotizie.it - Smercio illegale di metadone? Bloccato e denunciato un 50enne con 90 flaconcini

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non è una sostanza stupefacente, ma viene utilizzato nella terapia sostitutiva della dipendenza da droga. E per alcuni talvolta diventa anche meglio della "roba". Si tratta del, un oppioide sintetico che, in medicina, è di fatto usato come analgesico nelle cure palliative. Un.