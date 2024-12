Oasport.it - Slittino: altro quarto posto per Voetter/Oberhofer nel doppio femminile. Ad Oberhof dominano Egle/Kipp

Dopo Igls ecco il bis in quel di. Al momento nelSelinae Larasono davvero ingiocabili nella Coppa del Mondo di: seconda vittoria consecutiva, entrambe con un margine piuttosto netto sulle rivali.Prima tappa tedesca della stagione per il massimo circuito internazionale: le austriache non lasciano neanche le briciole alle avversarie trovando il crono totale di 1’24”844, frutto soprattutto di una prima run da record della pista.Alle loro spalle le padrone di casa, ormai sempre in piazza d’onore, Degenhardt/Rosenthal, al terzo secondoconsecutivo. Distacco ampio, di 261 millesimi. Ancor più lontane le americane Forgan/Kirby, ad oltre sette decimi.Non riescono a trovare il primo podio stagionale le detentrici della Sfera di Cristallo, le azzurre, che chiudono nuovamente quarte, in un inizio di annata non del tutto convincente.