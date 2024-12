Agi.it - Si sveglia Lukaku e il Napoli, in rimonta, vince a Udine 3-1

AGI - Prova di forza delche, nonostante una solidase, batte per 3-1 la formazione friulana, tenendo a due le lunghezze di distanza dall'Atalanta, prima in classifica a 37 punti. Dopo l'iniziale vantaggio bianconero firmato Thauvin, sono le reti die Anguissa, intervallate dall'autorete di Giannetti, a portare il successo all'undici di Conte dopo la doppia sconfitta tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio. Avvio di partita vivace, con un paio di iniziative interessanti sia sponda friulana che partenopea. La prima vera chance per sbloccare il risultato ce l'avrà Neres che, al 19', viene favorito da un recupero palla alto dele accelera improvvisamente, calciando da dentro l'area con il sinistro a incrociare che termina poco lontano dal palo alla sinistra di Sava.