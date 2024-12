Genovatoday.it - Si agita alla vista dei poliziotti e lancia la cocaina: 19enne nei guai

Leggi su Genovatoday.it

Venerdì sera, intorno alle ore 21:30. la Polizia ha denunciato unoriginario della Tunisia per spaccio di droga in via Cantore a Sampierdarena. Vede ie siGli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano, durante il regolare pattugliamento, hanno notato.