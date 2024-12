Genovatoday.it - Sestri Levante, altro crollo con il Carpi

Ilnon riesce a rinascere. L'esonero di Scotto e la promozione di Russo come allenatore per la partita con ildi oggi al Sivori non regala la scossa sperata. Gli ospiti passano infatti 3-1 sul campo dei corsari che resta ancora una volta tabù, ancora nessun successo interno.