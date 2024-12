Lapresse.it - Serie A, Juventus-Venezia 2-2

Leggi su Lapresse.it

Lanon va oltre il pareggio interno 2-2 contro ilultimo in classifica in un match valido per la 16esima giornata del campionato diA. Allo Stadium finisce 2-2. Padroni di casa in vantaggio con Gatti al 19? ma nella ripresa arrivano per i veneti le reti di Ellertsson al 61? e Idzes all’83. Latrova il pareggio al 95? con un rigore di Vlahovic. Per effetto di questo risultato i bianconeri salgono a quota 28 punti in classifica al sesto posto. Ilraggiunge il Monza a 10. La squadra di Motta, ancora senza sconfitte, è al quarto pareggio consecutivo.