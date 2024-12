Sport.quotidiano.net - Serie a femminile. Il Diavolo impegnato in casa della Lazio

Torna oggi in campo lacon i due anticipi del sabato,-Milan alle 12.30 e Napoli-Roma alle 15. La squadra allenata da Suzanne Bakker è impegnata a Roma contro le biancocelesti dopo il pareggio 1-1 nello storico derby di Milano giocato (per la prima volta nel) allo stadio Meazza. Le rossonere sono seste a 15 punti, con l’opportunità di sorpassare almeno momentaneamente il Como in quinta posizione, l’ultima che garantisce l’ingresso nella poule scudetto. Laè terzultima a quota sette, ma ilnon vince da quattro gare. Domani alle 12.30 è invece in calendario Sampdoria-Como, in contemporanea con Inter-Sassuolo. M.T.