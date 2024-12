Casertanews.it - Serata di festa natalizia alla Caserma della Brigata Garibaldi | FOTO

Splendidaauguraleorganizzata dall`Unuci, l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, presieduto dal Gen. B. (c.a.) Ippolito Gassirà. Numerose le iniziative messe in campo dal sodalizio UNUCI, puntualmente descritte in ogni particolare.