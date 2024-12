Sport.quotidiano.net - Seconda e terza. Chance Fiumanese. C’è Medla-Bertinoro

Giornate di recuperi, oggi e domani, inCategoria. Nei gruppi N e O della, il Collinello capolista gioca in casa così come la, che vincendo può tornare in vetta. Inbig match traCategoria. Girone N, domani, 14.30 (recupero 6ª giornata):(25)-Fornace Zarattini (14), Deportivo Roncadello (11)-Romagna (14), Real Cava (6)-Mezzano (27), Valmontone Castrocaro (4)-Reda (10). Girone O (recupero 2ª giornata), oggi: San Colombano Italtex (12)-San Carlo (15). Domani: Collinello (29)-Perticara (14), Atletic Frampula (17)-Borghigiana (15).Categoria Forlì-Cesena, oggi 14.30 (recupero 2ª giornata):(22)-(21), Bagnolo (15)-Aurora (23), Vigne (11)-Civitella B (7), Torresavio (23)-Vallesavio (10), Carpinello (18)-Junior Romagna (4).