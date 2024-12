Ilpescara.it - Scomparso l'artista, musicista e dj Enrico Cannoni: tanti i messaggi di cordoglio

Leggi su Ilpescara.it

È morto a soli 56 anni l'e dj.Personaggio molto conosciuto e apprezzato a Pescara anche per il locale, "La designeria", che ha gestito per diverso tempo in viale Gabriele d'Annunzio.diper la scomparsa dicausata da una.