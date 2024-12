Quotidiano.net - Sciopero, l'analisi di Vespa: il format delle proteste ignora il Paese reale

Roma, 14 dicembre 2024 – Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Abbiamo il governo più stabile d’Europa. Il premier più potente d’Europa (‘Politico’,Usa). L’occupazione, anche femminile, al record storico. Disoccupati al record negativo. Spread ai minimi da anni. Rating in miglioramento. Borsa ai massimi. Voltiamo pagina. Invito di Landini alla rivolta sociale. Più di unoalla settimana nei due anni del governo Meloni. Scioperi generali come piovesse. Referendum su cittadinanza, autonomia differenziata, jobs act. La sinistra accusa il governo di portare ilalla rovina. (Siamo per la verità in buona compagnia. Ieri il settimanale francese ‘L’Express’ ha messo in copertina un tabellone di treni annullati sotto il titolo: “Troppi scioperi nelle ferrovie”. Fermare i trasporti, al di là dei sacrosanti diritti di tutti i lavoratori, non colpisce i governi ma i cittadini più deboli.