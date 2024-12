Salernotoday.it - Sciopero degli ultras anche nel derby: "Tiferemo dal 16'"

Leggi su Salernotoday.it

Diecimila tifosi allo stadio Arechi per ilcontro la Juve Stabia. Glientreranno in curva Sud dal 16'. Com'è accaduto in occasione della sfida casalinga alla Carrarese, i supporter granata confermano la protesta contro la società.Il comunicato"SALVIAMO LA SALERNITANA.