Oasport.it - Sci di fondo, novità Federica Cassol per l’Italia: è decima nelle qualificazioni della sprint di Davos

Leggi su Oasport.it

, in Svizzera, si sono svolte lefemminiliin tecnica libera valida per la tappaCoppa del Mondo 2024-2025 di sci di: passano ai quarti tre azzurre, ovvero, Nicole Monsorno e Caterina Ganz, mentre non ce la fa Nadine Laurent.A dominare la scena è ancora la svedese Jonna Sundling, la quale chiude in testa in 2’40?68, distanziando notevolmente tutte le avversarie: piazza d’onore per la finlandese Jasmi Joenssu, seconda a 4?28, gradino più basso del podio per la norvegese Mathilde Myhrvold, terza a 4?96, mentre la leadergenerale, la statunitense Jessie Diggins, è quarta a 5?01.In casa Italia conferma quanto di buono mostrato ieri nella teama 7?66, mentre Nicole Monsorno si piazza 16ma a 8?48.