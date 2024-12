Lapresse.it - Sci: CdM, Goggia seconda in discesa Beaver Creek al rientro dopo infortunio

Roma, 14 dic. (LaPresse) – Reduce da unche l’ha tenuta lontana dalle piste per dici mesi, Sofianon smette di stupire e chiude al secondo posto ladi, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, gara diper la bergamasca che a febbraio aveva riportato la frattura di tibia e malleolo. L’azzurra termina la sua prova con il tempo di 1’32?54, a 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1’32?38. A completare il podio la svizzera Lara Gut-Behrami (1’32?72). Sesto crono per Marta bassino, ottavo per Federica Brignone quando sono scese le priome 30 atlete.