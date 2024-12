Oasport.it - Sci alpino, Marco Odermatt si scuote e guida il gigante in Val d’Isere, avanzano tre italiani

Leggi su Oasport.it

è tornato! Lo svizzero riemerge nella prima manche delmaschile di Val d’Isère e lancia un segnale a tutti dopo tre uscite consecutive in questa specialità, laddove negli scorsi anni ha dominato tutti. Una gara in progressione la sua, dopo una prima parte piuttosto guardinga, ha fatto la differenza nella seconda metà de ‘La face de Bellevarde’.Una seconda parte che ha permesso all’elvetico di mettersi al comando con il crono di 1:04.80 e di anticipare per 15 centesimi Henrik Kristoffersen che ha il miglior parziale nel primo settore, ma perde in totale quattro decimi nei confronti dinegli ultimi due intertempi. Terza posizione per l’elvetico Loic Meillard a 32 centesimi, con una prova sorprendente specie per la pulizia con la quale ha interpretato la parte alta.