Lapresse.it - Scacchi, è un diciottenne il campione del mondo più giovane nella storia

Ilindiano Gukesh Dommaraju è diventato il piùdeldi, dopo aver battuto ilin carica, il 32enne cinese Ding Liren,partita finale della loro serie a Singapore. Il ragazzo prodigio indiano è da tempo considerato una stella nascente neldegli, dopo essere diventato Grande Maestro a soli 12 anni. Dopo essersi assicurato il successo, Dommaraju è scoppiato a piangere prima di alzare le braccia in segno di vittoria. “Ho sognato questo momento per gli ultimi 10 anni. Sono felice di aver realizzato il sogno (e di averlo trasformato) in realtà”, ha raccontato ai giornalisti. Anche il primo ministro indiano Narendra Modi si è congratulato con ilper il suo “straordinario risultato”.