Sassari 76enne muore investita sulle strisce all’uscita dalla chiesa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Due anziane sono state travolte amentre attraversavanopedonali, dopo essere uscite da una. Unaè morta, mentre l'amica novantenne è ricoverata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di. L'incidente è avvenuto in serata in via Cilea, nel quartiere di Latte Dolce, davanti alla parrocchia di Santa .