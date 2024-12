Sport.quotidiano.net - Sarzana guarda all’Europa. Uttigen avversario tosto

Gara di ritorno degli ottavi di finale di WS Europe Cup per l’Hockey, impegnata stasera alle 21 al PalaTori contro l’(diretta su europe.worldskate.tv.) partendo dalla vittoria 4-3 conquistata all’andata. Match comunque aperto a qualsiasi risultato, dopo il successo all’andata i rossoneri devono saper sfruttare il Vecchio Mercato e conquistare i quarti di finale, che si disputeranno a gennaio contro la vincente tra i portoghesi del Riva d’Abe e gli spagnoli del Caldes. Si prospetta quindi una bella sfida europea, una di quelle partite a cuiha abituato il suo pubblico, piena di emozioni e colpi di scena. Sarà la serata del “Chino” Manrique, l’argentino sbarcato giovedi ache vestirà la maglia numero 5. "Per il nostro onore, per l’orgoglio della nostra gente, per la storia della nostra città è arrivato il momento di voltare pagina – dice il presidente Maurizio Corona – voglio vedere il Vecchio Mercato stracolmo, sono sicuro che il nostro pubblico ci spingerà.