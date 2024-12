Inter-news.it - Sanchez, Runjaic annuncia il ritorno dell’ex Inter: «Col Napoli ci sarà»

Grande attesa a Udine per ilin campo di Alexis. Il “Nino Maravilla”, svincolatosi in estate dall’e tornato in Friuli dopo 13 anni,a disposizione dell’allenatore Kostaper la prima volta in questa stagione.– L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa della vigilia dell’anticipo di Serie A contro il, in programma domani al Dacia Arena. Alexis, protagonista di una brillante parentesi con l’Udinese tra il 2008 e il 2011, non ha ancora avuto l’occasione di scendere in campo in questa stagione a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. La situazione lo ha persino escluso dalla lista ufficiale della Serie A all’inizio del campionato. Ora, però, il cileno è pronto a dare il suo contributo alla squadra.