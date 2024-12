Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo, al Teatro della Concordia «Vita e avventure di Babbo Natale»

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San(Pu), 14 dicembre 2024 – Per la rassegna “Andar per fiabe”, la stagione dedicata alle famiglie nei teatriProvincia di Pesaro Urbino, oggi pomeriggio alle 18 nello storicodi Sanandrà in scena “di” di Bam! Bam!. Con Roberto Maria Macchi, lo spettacolo fa vivere la magia dell'atmosfera natalizia riportando i piccoli spettatori, anche i grandi, a una dimensione fantastica, dove il mondo naturale e quello umano sono strettamente connessi, ma soprattutto, dove sono i piccoli gesti a fare la differenza. Ak, il Signore delle Foreste, che protegge i boschi e le sue creature, racconta agli spettatori ladi Claus, svelando i segreti dele tutti i simboli che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo, come l’albero, le calze appese, la slitta e le renne.