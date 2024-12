Ilfoglio.it - Ruffini chi? Sondaggisti cauti sulla discesa in campo: “Non è conosciuto”

Leggi su Ilfoglio.it

? I giornali lo descrivono come il prossimo leader del centro, in grado di appianare le aspre liti tra Renzi e . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti