Liberoquotidiano.it - Rom abusivi aggrediscono l'inviata di Rete 4, poi chiamano i carabinieri: immagini sconcertanti | Video

Rischiano grosso, i capitreno italiani. Ma anche fare l'inviato di Fuori dal Coro non sembra essere una passeggiata di salute. Nell'ultima puntata del programma di approfondimento di4, Mario Giordano manda in onda un servizio in cui si riassumono le più recenti aggressioni ai danni del personale delle ferrovie. Calci, pugni, schiaffi, sputi e insulti a cadenza quotidiana. Stesso copione, più o meno, quando si passa a parlare di occupazioni illegali. La giornalista Viviana D'Introno e la troupe della trasmissione si recano a Ponsacco, in provincia di Pisa, per documentare lo stato di diversi appartamenti in mano addi origine rom. L'accoglienza è stata “calorosa”, sì, ma nella peggiore accezione possibile. A telecamera accesa c'è chi urla a pieni polmoni 'Pezzi di mer***' dal balcone di casa (altrui), chi minaccia e chi direttamente passa al bombardamento, gettando secchiate d'acqua sulla testa dei malcapitati colleghi.