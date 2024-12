Napolitoday.it - RibaltaNapoli: tris azzurro nella ripresa, battuta l'Udinese a domicilio

Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli risponde prontamente alla capolista Atalanta, vittoriosa in casa del Cagliari, ed espugna Udine per 1-3 al termine di una esaltante rimonta nata e concretizzata tutta. Dopo un primo tempo non facile, con qualche insolito sbandamento di troppo dietro e poche occasioni degne.