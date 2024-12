Panorama.it - Regaliamoci una scuola nuova per il 2030

L’indagine sulle competenze degli adulti condotta dall’OCSE condanna ancora una volta gli italiani, descrivendoli come analfabeti funzionali, perciò incapaci di comprendere un testo scritto, e con gravi carenze nella risoluzione di problemi, mostrandosi manchevoli anche in capacità matematiche e logiche. E questo è ciò che emerge dall’analisi degli adulti, in attesa che diventino adulti quelli che, anno dopo anno, sui banchi dimanifestano carenze sempre più evidenti a ogni rilevazione e in ogni momento del percorso scolastico. Ciononostante, questi risultati sono riportati in queste ore un po’ ovunque ridendoci su con una battuta, un aneddoto, una GIF con le orecchie d’asino o un Meme di Vittorio Sgarbi che dice “capra” condiviso sui cellulari che, a differenza dei libri, tra gli italiani abbondano (1,3 smartphone per ogni abitante).