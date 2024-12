Rapine agli anziani con la scusa della vendita porta a porta di frutta | due in manette

Leggi su Corrieretoscano.it

MONTECATINI – Scippi ead, un 40enne ai domiciliari, nei guai un altro 35enne campano. Gli agenti di Montecatini Terme hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazionemisura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposta dal Gip presso il tribunale di Pistoia. Le accuse sono di reati di furto con strappo e di rapina aggravata. I fatti risalgono ai mesi di maggio ed agosto 2024.La mattina occupati come fruttivendoli “” e, nel prosieguogiornata abili e violenti malfattori in danno di anziane persone. Approfittando ed utilizzando quell’attività lavorativa per procedere a mirati sopralluoghi ed individuare le vittima ritenute più facoltose, adatte e particolarmente vulnerabili, con ladi vendere loro la“a domicilio” o con ladi ricordare vecchie e fittizie amicizie in comune, i due italiani di origini campane, uno 35enne e l’altro 40enne, provenienti dalla provincia di Napoli si sono approcciati alla vittime e, approfittando delle circostanze di tempo, di luogo e relative all’età delle persone offese, tale da ostacolare la privata difesa, si sono approfittati di loro derubandole dei loro preziosi.