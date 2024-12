Unlimitednews.it - Quarto podio per Razzetti, cadono cinque record del mondo

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Albertoassoluto mattatore di questi Mondiali. A Budapest va in archivio anche la penultima giornata della rassegna iridata in vasca corta con il ventinne ligure delle Fiamme Gialle che vince la medaglia di bronzo nei 400 metri misti e chiude il suo Mondiale con quattro medaglie al collo (tre individuali e una in staffetta).ferma il cronometro in 3’58?83, dietro al russo Ilia Borodin, oro in 3’56?83, e allo statunitense Carsten Foster, argento in 3’57?45 Un buon delfino porta al comandoche però poi con il dorso, anello debole, scivola al quinto posto. La grande rimonta inizia con la rana dove l’azzurro risale sino al terzo posto e con lo stile libero consolida la posizione e chiude sul. “Sono contento di questo Mondiale, avrei firmato per questi risultati, era importante finire con uned è una grande soddisfazione – ha commentato ‘Razzò ai microfoni di Raisport – è stato un anno intenso, importante e ricco di soddisfazioni e sarà un trampolino importante per il 2025”.