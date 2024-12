Puntomagazine.it - Qualiano: camion dei rifiuti impantanato in un terreno

Leggi su Puntomagazine.it

bloccato nel fango necessario un trattore e tanta buona volontà per tirarlo fuoriUndeidel Comune diquesta mattina è rimastoin un fondo. Il mezzo, evidentemente troppo pesante per ilfangoso, non è riuscito a venir fuori dal pantano. Sul posto, oltre l’equipaggio del mezzo, anche altre persone che, armate di buona volontà hanno cercato di dare una mano.Non è stata un’operazione semplice ma alla fine è servito un trattore per tirare il mezzo via dal fango e dal.Al di là che tutto sia finito bene e senza incidenti, sorgono tuttavia numerosi interrogativi: cosa ci faceva il mezzo dellaMultiservizi in un? Perché non usava la normale viabilità cittadina? Dove era diretto il? Era la prima volta che passava dal fondo agricolo oppure è una prassi consolidata sebbene molto strana? Nel faso fosse una prassi consolidata, il sindaco, l’Assessore Rinaldi e la dirigenza dellaMultiservizi ne sono al corrente o come al solito nessuno sa nulla?L'articolodeiin unproviene da Punto! - Il web magazine.