Casertanews.it - Prove di "campo largo" nel centrosinistra a Caserta ma senza il sindaco Pd Marino

Leggi su Casertanews.it

di "" nel, mailPd Carlo, la cui amministrazione è finita più volte negli ultimi mesi nell'occhio del ciclone per il coinvolgimento di assessori, dirigenti e dipendenti comunali in indagini su gravi episodi di corruzione in relazione.