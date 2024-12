Ilrestodelcarlino.it - Prima contro seconda. La spunta il Rubicone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

osimo 23 PARZIALI: 25-18, 24-26, 25-22, 15-25, 20-22 LA NEF VOLLEY LIBERTAS: Cremascoli, Silvestroni, Stella, Maretti, Gori, Melonari, Cursano, Rosa, Carotti, Stella, Colaluca, Boesso. All. Roberto Pascucci. SABVOLLEY: Gherardi, Bonatesta, Sacchetti, Graziani, Carlini, Zammarchi, Mazzotti, Bellomo, Massaro, Porcelli, Nori, Farina, Marazzi. All. Stefano Mascetti. Arbitri: Tavano e Bianchi. Una battaglia, forse l’epilogo più scontato quando si affrontanoin classifica. E alla fine è quella che insegue che piazza la volata vincente, al quinto set, dopo 140’ di partita. Vincono i romagnoli che guadagnano un punto ai senzatesta raggiungendoli in classifica, con un tiebreak che si chiude addirittura 20-22. Tanti colpi di scena, con Osimo sempre avanti nei set, ma sempre ripresa e che cede solo al quinto, in un parziale più simile a uno normale che a un tiebreak.