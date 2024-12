Ilrestodelcarlino.it - Pretende soldi dall’albergatore di Riccione: arrestato

, 14 dicembre 2024 – Avrebbe minacciato ed estorto somme di denaro al suo ex datore di lavoro, un 40enne è statodai carabinieri della compagnia di, coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. L’uomo che la scorsa estate ha lavorato in un hotel della Perla Verde è finito in carcere per essere stato denunciato dall'albergatore e sarà sentito nell'interrogatorio per la convalida dal gip Vinicio Cantarini. La vittima ai carabinieri ha raccontato che il suo ex dipendenteva, sin dalla scorsa primavera, denaro contante, pagamenti che prescindevano il rapporto di lavoro chiesti anche quando il contratto era terminato. Sulla scorta di quanto denunciato, i militari hanno attivato verifiche appurando che giovedì scorso il presunto estorsore sarebbe andato nell'hotel per avanzare un'ulteriore pretesa di denaro.