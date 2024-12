Pianetamilan.it - Premier League – Southampton-Chelsea 1-5: gol e highlights | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

vittoria per 5-1 delin casa del: a Disasi risponde Aribo, poi le reti di Nkunku, Madueke, Palmer e SanchoGlidella vittoria per 5-1 delin casa del: a Disasi risponde Aribo, poi le reti di Nkunku, Madueke, Palmer e Sancho. Saints in 10 dal 39' per l'espulsione di Stephens, che ha tirato i capelli di Cucurella. Ilda Gazzetta.it.