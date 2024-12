Ilrestodelcarlino.it - Premi in denaro per i dipendenti che vanno al lavoro con la bicicletta

Andare in ufficio in, ed essereati in. In alternativa si può parcheggiare al Bike Park ottenendo delle agevolazioni. Prosegue il progetto Bike to work, iniziativa messa in campo dal Comune di Rimini, in collaborazione con la Regione. Idelle aziende che hanno aderito al progetto, possono essere ricompensati se usano la bici come mezzo di trasporto nel tragitto casa--casa al posto dell’auto. Gli incentivi possono arrivare a 20 centesimi a chilometro fino a un massimo di 50 euro mensili, a seguito di accordi in azienda. Proseguono anche le agevolazioni per la riduzione del costo del deposito delle biciclette al Bike Park, il centro di servizi a due passi dalla stazione.