Pozzuoli | lotta al femminicidio e tutela ambientale

Leggi su Ilblogdigio.it

Le classi 3^A, 4^A e 5^A Trincone dell’IC 1 Marconi Diano di, hanno realizzato il progetto “Un albero per Giulia” in collaborazione con Legambiente Città Flegrea, per celebrare la Festa dell’albero e, contestualmente, intitolare ufficialmente l’albero piantumato lo scorso anno scolastico e già dedicato a Giulia Cecchettin, vittima di. Le attività sono state .alIl Blog di Giò.