Porsche 911 GT3 RS by Manthey | una RS cattivissima!

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La911 GT3 RS byè stata progettata per raggiungere prestazioni straordinarie in pista. Questo capolavoro è il frutto della collaborazione tra ilDevelopment Center di Weissach e gli ingegneri diRacing, rinomati per la loro esperienza nelle competizioni. Secondo Borg Bergmeister, ex pilota tedesco e ambasciatore: "Con il