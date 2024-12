Quotidiano.net - Ponti 2025: Opportunità per il turismo interno con quattro giorni festivi in più

L'equivalente di un mese e oltre di ferie. Altrettante occasioni da cogliere per i vacanzieri italiani. Che nelpotranno approfittare di numerosi "",in più rispetto a quest'anno, in grado di tonificare il, congiuntura economica e disponibilità finanziarie permettendo. A stimarlo una indagine di Cnae Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. I "" del, previsti o meno dal calendario anche nel 2024, creanoper fine settimana più lunghi e improvvise pause strategiche. In dettaglio i "" aggiuntivi rispetto al 2024 fanno perno sull'Epifania, che cade il 6 gennaio; sulla festa del lavoro del primo maggio; sulla festa della Repubblica del 2 giugno; sull'Immacolata, che ricorre l'8 dicembre. Nel complesso questo mese di feste aggiuntivo spingerà oltre 12 milioni di vacanzieri italiani a pernottare fuori casa, con un media fra tre enotti pro capite nei "" lungo l'intero arco dell'anno per 45 milioni di pernottamenti complessivi.