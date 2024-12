Romatoday.it - Più spazi verdi e un playground inclusivo: ecco il progetto per il restyling del parco Schuster

Leggi su Romatoday.it

Più, riorganizzazione degli accessi, arredi einclusivi. In vista del Giubileo è in programma un complesso intervento didel, nel municipio VIII. A realizzare il, per conto di Giubileo 2025 SpA, è la società Land, insieme ad a-fact.