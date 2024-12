Ilrestodelcarlino.it - Pesaro si finga appenninica e segua Spacca

di Marco Savelli* Come in ogni pochade che si rispetti è arrivato il momento di ridere. Riassumiamo i fatti. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’Italia con la “capitale della cultura 2024” la grandeaspira alla conquista della coppa dei campioni nel lontano 2033 con il titolo di “capitale europea della cultura” a mezzadria con Urbino. Nel frattempo per lo stesso titolo concorrono alcuni comuni (umbri e marchigiani) della fasciacon il comune di Norcia come capofila sotto l’egida di un condottiero pressoché invincibile come il noto Brancaleone – l’eterno Gianmario– e il sostegno esplicito della Regione Marche commossa dalla presenza, tra i comuni aspiranti al titolo, di molte realtà investite dal terremoto di qualche anno fa.