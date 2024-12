Sport.quotidiano.net - Perugia, cercasi blitz targato Zauli. Torna Montevago, conferma per Leo

Sette punti nelle ultime tre gare casalinghe e con avversari di un certo livello: pari in casa con la Ternana e doppio successo con Arezzo e Campobasso. Un bel bottino per ildiche però non ha ancora trovato la chiave giusta per le partite fuori casa. I biancorossi, infatti, non vincono dalla trasferta di Ascoli, quando in panchina c’era ancora Formisano. Perdue sfide subito, appena arrivato, con Torres e Legnago che hanno portato un punto nelle casse biancorosse, poi sconfitta a Pineto e infine pareggio col Sestri Levante. Ilva a caccia del primo. E lo farà sul campo del Pontedera che in casa ha vinto solo due volte nel girone di andata: nell’ultima gara con la Spal (5-1) e alla seconda giornata col Sestri Levante. Quali le armi a disposizione del tecnico biancorosso per la gara in Toscana? Ilritrovain attacco e non è un’arma da poco, perde Mezzoni per squalifica, ritrova Giraudo con una settimana di lavoro in più, mentre resta in ansia per quanto riguarda Seghetti e Di Maggio.